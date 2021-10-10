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Spor

Milli boksör Bilge Kağan, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek istiyor

Genç Erkekler Boks Milli Takımı kaptanı Bilge Kağan Kanlı, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 10.10.2021
Milli boksör Bilge Kağan, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek istiyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Kastamonu

Bilge Kağan, Karadağ'da 15 Ekim'de başlayacak Gençler Avrupa Boks Şampiyonası için Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Kariyerinde Avrupa üçüncülüğü ile Türkiye şampiyonlukları bulunan Bilge Kağan, Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Trabzon'da lise son sınıf öğrencisi olan Bilge Kağan Kanlı, AA muhabirine, 67 kiloda boks yaptığını söyledi.

Ailesinin desteğiyle boksa başladığını anlatan Bilge Kağan, "7 yıldır boks yapıyorum. Azerbaycan Kupası ikinciliğim de var. Takım olarak güzel dereceler alacağımıza inanıyorum." dedi.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'na günde çift antrenmanla hazırlandıklarını belirten Bilge Kağan, "Buradaki hedefim; 2019 yılında üçüncü olarak elde ettiğim bronz madalyayı altına çevirmek. Bu hedefler için buradayım. Bu yıl üçüncülük yerine şampiyonluğu, madalyayı alıp evime döneceğim. Burada elimizden geleni yapıyoruz. Asıl hedefim ise olimpiyatlar. Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2024 Olimpiyatları'nda derece almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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