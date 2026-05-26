Milli bilek güreşçi 15 yaşındaki Taha'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Taha, 9 Nisan'da Yalova'da düzenlenen Nurettin Yüksel Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda birinci oldu ve milli takıma seçildi.

Milli sporcu, 10-14 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda altın, sağ kolda gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu, 26 Ekim-7 Kasım'da Hindistan'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iki kolda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"Altın madalya kazanmayı hedefliyorum"

Taha, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır bilek güreşi sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Başarılarıyla gurur duyduğunu, daha büyük zaferlere odaklandığını aktaran Taha, "Bilek güreşi sporuna 9. sınıfta, okul sporları aracılığıyla başladım. Türkiye birinciliği elde ettim. Bu başarı sayesinde milli takıma girmeye hak kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde emeklerim, dualarım ve inancımla sol kolda Avrupa şampiyonu oldum. Sağ kolda ise Avrupa ikinciliği elde ettim. Bu sonuçlar benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Başarımı dünya şampiyonasında da sürdürmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Onlarca ülkeden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği organizasyonda İstiklal Marşı'nı okutmanın ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşadığını dile getiren Taha Yasin, "Şu an hedefim dünya şampiyonluğu. Önümde yaklaşık 4-5 aylık hazırlık süreci var. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek birinci olmayı, altın madalya kazanmayı hedefliyorum." dedi.

"Ülkemize birçok madalya kazandırmayı hedefliyoruz"

Antrenör Ali Tunahan Şefketoğlu, Taha Yasin'in, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Dünya şampiyonasına hazırlandıklarını aktaran Şefketoğlu," Orada da şampiyonluk hedefliyoruz. İlçemizde yaklaşık 50 sporcumuz var. Hepsini Türkiye şampiyonasına hazırlıyoruz. Gelecek yıllarda da ülkemize birçok madalya kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.