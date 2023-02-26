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Spor

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda'daki turnuvada gümüş madalya aldı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda Uluslararası Challenge Turnuvası'nda tek kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 26.02.2023
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda'daki turnuvada gümüş madalya aldı

Ankara

Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen turnuvada Neslihan, finalde Malezyalı Karupathevan Letshanaa ile karşılaştı.

Milli badmintoncu, rakibine 11-21 ve 8-21'lik setlerle 2-0 yenildi.

Bu sonuçla, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda, tek kadınlarda Letshanaa altın madalya kazanırken, Neslihan Yiğit Arın gümüş madalyada kaldı.

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