Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda'daki turnuvada gümüş madalya aldı
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda Uluslararası Challenge Turnuvası'nda tek kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen turnuvada Neslihan, finalde Malezyalı Karupathevan Letshanaa ile karşılaştı.
Milli badmintoncu, rakibine 11-21 ve 8-21'lik setlerle 2-0 yenildi.
Bu sonuçla, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda, tek kadınlarda Letshanaa altın madalya kazanırken, Neslihan Yiğit Arın gümüş madalyada kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.