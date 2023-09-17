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Spor

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Belçika'da şampiyon oldu

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası'nda tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Belçika'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Leuven kentindeki organizasyonda ilk turda Bulgar Kaloyana Nalbantova ve ikinci turda Japon Sorana Yoshikawa'yı 2-0 yenen Neslihan, çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Danimarkalı Julie Dawall Jakobsen'i 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finalde Belçika'dan Lianne Tan'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde karşılaştığı Danimarkalı 1 numaralı seribaşı Line Christophersen'e 21-11, 14-21 ve 21-17'lik setlerle 2-1 üstünlük sağlayan Neslihan Yiğit Arın, şampiyon oldu.

Çift kadınlarda ise yarı final maçını kaybeden Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi, bronz madalya aldı.


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