Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Halil İbrahim Avşar
10 Nisan 2026•Güncelleme: 10 Nisan 2026
Neslihan Arın, İspanya'nın Huelva kentindeki organizasyonun beşinci gününde, Almanya adına yarışan Yvonne Li ile çeyrek finalde karşılaştı.
Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen milli badmintoncu, adını yarı finale yazdırdı.
Neslihan, son 32 turunda Belçikalı Clara Lassaux, son 16 turunda da Ukraynalı Yevheniia Kantemyr'i 2-0 mağlup etmişti.
Avrupa şampiyonalarındaki 4. madalyasını garantileyen Neslihan, daha önce 2021, 2022 ve 2024 yıllarında üçüncü olmuştu.