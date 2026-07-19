Milli atlet Yunus Emre Civelek, Avrupa'da Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu

Fatih Çakmak
19 Temmuz 2026•Güncelleme: 19 Temmuz 2026
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rieti kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Yunus Emre Civelek, 13.08'lik derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Yunus Emre Civelek, bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.
Şampiyonada kadınlar cirit atmada Simanur Bilgili, 55,72 metrelik derecesiyle, erkekler 2 bin metre engellide ise Abdulsamet Duman 5:50.07'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldular.