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Spor

Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 04.03.2023
Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı

İstanbul

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.

Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.

Müsabakada İtalyan Dariya Derkach, 14,20'lik derecesiyle gümüş, Portekizli Patricia Mamona ise 14,16 metreyle bronz madalya aldı.

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