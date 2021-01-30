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Spor

Milli atlet Tuğba Danışmaz kendi rekorunu egale etti

Son olarak 2 hafta önce yapılan Salon Deneme Yarışları'nda 13,80'lik derecesiyle üç adım atlamada Türkiye rekoru kıran Tuğba Danışmaz, bugün de aynı mesafeye ulaştı.

Emrah Oktay   | 30.01.2021
Milli atlet Tuğba Danışmaz kendi rekorunu egale etti

İstanbul

Milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada kendisine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda piste çıkan Tuğba, formda performansını sürdürdü.

Son olarak 2 hafta önce yapılan Salon Deneme Yarışları'nda 13,80'lik derecesiyle üç adım atlamada Türkiye rekoru kıran Tuğba Danışmaz, bugün de aynı mesafeye ulaştı.

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