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Spor

Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Meryem Bekmez, Mersin'de düzenlenen 20 kilometre Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışması'nda 1.33.52.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Muhammed Boztepe   | 26.04.2022
Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Meryem, bu derecesiyle Yeliz Ay tarafından 1999'da İzmir'de kırılan 23 yaş altı ile Semiha Mutlu Özdemir tarafından 2011'de Ankara'da kırılan büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu.

Meryem, yarışmada ara geçiş zamanı olan 21.54.2 derecesiyle 5 bin metre, 45.49.52 derecesiyle de 10 bin metre 23 yaş altı rekorlarını da kırdı.

20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mazlum Demir, 1987'de Hakan Çalışkan'ın elde ettiği 1.32.02'lik dereceden daha iyi bir zaman olan 1.29.58.06'yla 20 kilometre yürüyüşte en iyi derecenin sahibi oldu.

20 yaş altı kadınlar kategorisinde Şükran Ayaz, ilk defa yarışılan 20 kilometre yürüyüşte 1.54.24.17'yle en iyi dereceyi elde etti.

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Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekoru kırdı