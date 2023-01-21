Milli atlet Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu'nun ilk etabında birinci oldu
Milli atlet Kayhan Özer, Çekya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Turu'nun ilk etabında 60 metrede birinci oldu ve dünya sıralamasında zirveye çıktı.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Jablonec nad Nisou şehrinde düzenlenen organizasyona özel davetle katılan Kayhan'ın 60 metre yarışında 6.58 saniye koşarak birinci olduğu ve dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldiği belirtildi.
Federasyonun kutlama mesajında "Milli sporcumuz Kayhan Özer’i, antrenörü Nuray Sev'i, kulübü Fenerbahçe'yi ve Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nü tebrik ederiz. Milli sporcumuz Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu’nun ardından 28 Ocak’ta Fransa’da, 10-12 Şubat’ta da Berlin’de düzenlenecek özel yarışlara katılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.