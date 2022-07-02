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Spor

Milli atlet Ekaterina Guliyev ve milli yüzücü Merve Tuncel 'den altın madalya

Mutlu Demirtaştan   | 02.07.2022
Milli atlet Ekaterina Guliyev ve milli yüzücü Merve Tuncel 'den altın madalya

İstanbul

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ekaterina Guliyev, kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı.

Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı.

Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu.

Yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.

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