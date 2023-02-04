Milli atlet Anthony Smith'ten Türkiye rekoru
Milli atlet Anthony Smith, ABD'de düzenlenen yarışta 200 metrede salon 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarken, büyüklerde ise rekoru egale etti.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, New Mexico'dan düzenlenen yarışta milli sporcunun 21.19 koştuğu belirtildi.
Bu dereceyle Anthony Smith'in salonda Oğuz Uyar'a ait 21.25'lik 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdığı, büyüklerde ise Yavuz Can'ın rekorunu egale ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.