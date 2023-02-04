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Spor

Milli atlet Anthony Smith'ten Türkiye rekoru

Milli atlet Anthony Smith, ABD'de düzenlenen yarışta 200 metrede salon 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarken, büyüklerde ise rekoru egale etti.

Erkan Tiryaki   | 04.02.2023
Milli atlet Anthony Smith'ten Türkiye rekoru

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, New Mexico'dan düzenlenen yarışta milli sporcunun 21.19 koştuğu belirtildi.

Bu dereceyle Anthony Smith'in salonda Oğuz Uyar'a ait 21.25'lik 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdığı, büyüklerde ise Yavuz Can'ın rekorunu egale ettiği kaydedildi.

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