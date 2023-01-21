Milli atıcı Safiye Sarıtürk Temizdemir, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir, Fas'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta başkent Rabat'ta başlayan ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Safiye Sarıtürk Temizdemir, gösterdiği performansla gümüş madalya aldı.
Aynı organizasyonda erkeklerde Oğuzhan Tüzün 17'nci, Nedim Tolga Tunçer ise 39'uncu oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.