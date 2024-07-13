Meriç Nehri'nde Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları başladı
Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı.
Edirne
Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde birinci gün yarışlarında masterler, 17 yaş altı yıldız erkekler, 17 yaş altı yıldız kadınlar, 15 yaş altı küçük erkekler kategorilerinde 188 sporcu yarışacak.
Müsabakalar masterler kategorisindeki sporcuların yarışıyla başladı.
Müsabakaları Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, kulüplerin temsilcileri ve sporcuların yakınları ve vatandaşlar izliyor.
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