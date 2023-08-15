Mercedes-Benz Türk, Hentbol Milli Takımlarının resmi ulaşım sponsoru olmayı sürdürecek
Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.
Ankara
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar #Hentboliçin diyen kadın ve erkek milli takımlarını yeni zaferlere taşımaya devam edecek." denildi.