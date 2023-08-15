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Spor

Mercedes-Benz Türk, Hentbol Milli Takımlarının resmi ulaşım sponsoru olmayı sürdürecek

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu ile 2022 yılında imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Halil İbrahim Avşar  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Mercedes-Benz Türk, Hentbol Milli Takımlarının resmi ulaşım sponsoru olmayı sürdürecek

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar #Hentboliçin diyen kadın ve erkek milli takımlarını yeni zaferlere taşımaya devam edecek." denildi.

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