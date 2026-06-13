Meksika'nın yeni statlarından çevre dostu "Çelik Dev" en büyük turnuvasını bekliyor

Monterrey şehrinin etrafını çeviren Cerro de la Silla Dağları'na uyumlu bir şekilde düzenlenen ve maç izlerken benzeri az bulunan bir dağ manzarası sunan stat, üç grup maçı ve bir de son 32 müsabakasına ev sahipliği yapacak.

2015 yılında açılışı gerçekleştirilen 53 bin 500 kişilik stat, çevre dostu bir yapı olma hedefini, ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından verilen 'Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik' gümüş sertifikasını (LEED Silver) almaya hak kazanan ilk stat olarak tutturdu.

Meksika'nın köklü kulüplerinden Monterrey'e ev sahipliği yapan "Çelik Dev", 2022 CONCACAF Kadınlar Şampiyonası finali başta olmak üzere çok sayıda uluslararası organizasyona sahne oldu. Açılışından bu yana Coldplay, Bad Bunny ve Justin Bieber gibi isimlerin konserler verdiği stat, kısa tarihine rağmen önemli organizasyonlara imza attı.

2026 için düzenlendi

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stadın oyun alanı tamamen yenilendi.

FIFA standartlarına uygun olarak yüzde 95 doğal, yüzde 5 sentetik hibrit çim teknolojisine geçiş yapılan statta yaz aylarındaki yoğun maç trafiğinden ve yerel iklim şartlarından zeminin etkilenmemesi için yüzeyin altına son teknoloji vakum, havalandırma ve akıllı sulama sistemleri entegre edildi.

Ayrıca enerji tüketimini yüzde 40'ın üzerinde azaltan, maç önü şovlarına ve törenlere uygun renk değiştirebilen dinamik LED aydınlatma sistemleri devreye sokuldu.

Maç programı

Monterrey Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:

15 Haziran: İsveç-Tunus

21 Haziran: Tunus-Japonya

25 Haziran: Güney Afrika-Güney Kore

29 Haziran: Son 32 turu