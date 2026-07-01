Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu.

Meksika, Ekvador'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırdı Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu.

Taraftarlarının yoğun desteğiyle başladığı karşılaşmada rakibini kısa sürede kendi yarı alanına sıkıştıran Meksika, kısa sürede Ekvador'u tedirgin edecek pozisyonlar üretmeyi başardı. Meksika'nın yoğun baskısına Ekvador, 22 dakika dayanabildi. Rakibinin kendini hücumda göstermek istediği dakikalarda orta sahada kazandığı topla hızlı hücuma kalkan ev sahibi ekip, Quinones'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını sürdüren Meksika, 31. dakikada rakibinin bu sefer savunmada kaybettiği topla gelişen atakta Raul Jimenez'le skoru 2-0 yaparak rahat bir nefes aldı. İkinci golün sonrasında riskleri alarak daha ofansif bir oyuna geçen Ekvador, Meksika kalesinde pozisyonlar üretse de devreye Meksika 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya iki değişiklik yaparak daha ofansif başlayan Ekvador, oyunu uzun süre Meksika yarı alanında oynadı. Meksika'nın iyi kapanmasıyla sadece üst üste paslar yapan Güney Amerika temsilcisi rakibinin kalesinde etkili pozisyon üretemedi. İkinci yarıda topla daha fazla oynayan Ekvador, rakibi karşısında skoru değiştirecek girişimler yapamayınca karşılaşma Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Meksika bu sonucun ardından son 16 turuna yükseldi.

7. dakikada Meksika gole yaklaştı. Romo, Mora'nın savunmanın arkasına attığı topu ceza sahasına sağdan ortaladı, arka direkte Raul Jimenez'in müsait pozisyonundaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

15. dakikada sağdan gelen ortada Ekvador savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Mora, sol çaprazdan uzak direğe sağ ayağının içiyle gönderdi ama meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

22. dakikada Meksika'nın golü geldi. Ekvador'un rakip yarı alanda kaptırdığı topu Gallardo savunmanın arkasındaki boşluğa gönderdi, sol taraftan topu kaparak hızla ceza sahasına giren Quinones sert bir vuruşla topu kalecinin daha yakın olduğu taraftan ağlarla buluşturdu: 1-0

31. dakikada rakibinin hatasını affetmeyen Meksika, skoru 2-0'a getirdi. Ekvador savunmasının kaybettiği topla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Raul Jimenez, Quinones'le paslaştıktan sonra ceza sahası içinden sert bir şutla kaleciyi mağlup etti.

40. dakikada Yeboah'ın sağdan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği şutu Meksika kalecisi Rangel kornere çeldi.

67. dakikada Meksika gole yaklaştı. Alvarado'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Montes'in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. Bir kez daha Alvarado'nun kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Montes'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

75. dakikada Jordy Caicedo'nun uzun pasına hareketlenen Rodriguez topu kontrol ederek ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son 32 turunda Quinones ve Raul Jimenez'in golleriyle rakibini mağlup ederek taraftarlarına büyük mutluluk yaşatan Meksika, son 16 turunda İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te Mexico City Stadı'nda oynanacak. Bu turu geçen ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Meksika'nın kalesini Ekvador da yıkamadı

İspanya'yla birlikte 2026 Dünya Kupası'nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika'nın filelerini Ekvador da sarsamadı.

A Grubu'ndaki ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0'la geçen Meksika, üçüncü maçında da Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Ekvador maçını da 2-0 kazanarak tur atlayan 'El Tri' (Üç renkliler), oynadığı 4 maçta da rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Meksika ise oynadığı 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Turu taraftarlarıyla kutladılar

Meksikalı futbolcular, son 16'ya yükselmenin sevincini taraftarlarıyla beraber kutladı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından yedek oyuncularla birlikte saha içinde bir araya gelen Meksikalı oyuncular, daha sonra tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar yaptı.

Taraftarların kutlaması ise stat dışında devam etti.

Quinones, Mexico City'de durdurulamıyor

Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quinones, Mexico City Stadı'nda gollerine devam etti.

Meksika'nın şu ana kadar oynadığı dört maçın üçünde gol sevinci yaşayan Quinones, attığı üç golü de Mexico City Stadı'nda kaydetti.

Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quinones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başardı.

Quinones'in 4 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan ve Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golü Luis Romo attı.

Golcü oyuncu, aynı zamanda maçın adamı seçildi.

Raul Jimenez rekora göz koydu

Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, milli takımdaki gol sayısını 47'ye yükselterek zirveyle arasını kapattı.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'ya attığı golle 46 gollü Jared Borgetti'yi yakalayan Jimenez, Ekvador karşısında attığı golle 47 gole ulaştı ve ikinciliği ele geçirdi.

Meksikalı oyuncu, 5 gol daha atması halinde 52 golle zirvede yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez'e ortak olacak.