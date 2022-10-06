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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda FK Rigas Futbola Skola ile oynadıkları maçın ardından Skonto Stadında basın toplantısı düzenliyor.
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Spor

Medipol Başakşehir, Letonya temsilcisi RFS ile 0-0 berabere kaldı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında deplasmanda, Letonya temsilcisi RFS ile 0-0 berabere kaldı.

Hilmi Sever   | 06.10.2022
Medipol Başakşehir, Letonya temsilcisi RFS ile 0-0 berabere kaldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Riga

2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında RFS yarı sahasının ortalarında topla buluşan Lima'nın, rakip ceza sahasına yerden gönderdiği topu Traore arka direkte önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Steinbors ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. RFS savunmasından seken ve ceza sahası dışına açılan topu önünde bulan Mahmut Tekdemir, gelişine çok sert vurdu. Kaleci Steinbors son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı 

56. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Ilic'in yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

59. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Serdar'ın yerden içeriye gönderdiği top savunmadan sekti, meşin yuvarlağı önünde bulan Berkay'ın dönerek şutunda, top kaleci Steinbors'un kucağında kaldı.

77. dakikada Medipol Başakşehir net fırsatı kullanamadı. Deniz Türüç sağ kanattan şık bir çalımla ceza sahasına girdi, son çizgiden altı pas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ayak içiyle kaleye gönderdi. Kaleci Steinbors ayağıyla golü önledi, boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 sona erdi.

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