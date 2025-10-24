Dolar
Spor

Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi"nin açılışı yapıldı

Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi" kapsamında kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar spor ve egzersiz yaptı.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi"nin açılışı yapıldı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Spor İçin Geç Değil Projesinin” açılışı, merkez Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, proje ile sporu tabana yaymayı amaçladıklarını söyledi.

81 ile yaklaşık 6 bin 500 antrenör ataması yaptıklarını belirten Yılmaz, "Burada da değerli antrenörlerimiz var, bu amaç için çalışıyorlar. Spor kültürü yaygınlaştığında, hem ulusal hem uluslararası sportif başarının geldiğini biliyoruz." dedi.

Sportif faaliyetlerle Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sporla ileri gitmiş ve başarı elde etmiş ülkelere baktığımızda, spor kültürünü yaygınlaştırmış, bunu içselleştirmiş olduklarını görüyorsunuz. Bizler de bu amaçla çalışıyoruz. Bu tür projeler farklı alanlarda genişler ve güzelleşir. Spor için geç değil. Evet, gerçekten geç değil."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de kentte sporla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Mardin’de sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için mücadele ettiklerini anlatan Birlik, "İnşallah burada daha çok faaliyet yapacağız. Sporu tabana yayan her zaman bizlerin ve gençliğin yanında olan Bakanlığımıza ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Esra Özcan da hareketli ve sağlıklı bir toplum bilinci oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından her yaştan katılımcılar meydanda kurulan parkurlarda spor ve egzersiz yaptı.

Daha sonra katılımcılar Mardin sokaklarında yürüyüş yaparak şarkı ve türkü söyledi.

Yürüyüşe bazı turistler de eşlik etti.

