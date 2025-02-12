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Spor

Manchester United, 200 çalışanını daha işten çıkarmayı planlıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

Fatih Erel  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Manchester United, 200 çalışanını daha işten çıkarmayı planlıyor

Istanbul

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.

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