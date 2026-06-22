Los Angeles'ta kurulan Türkiye etkinlik alanı yoğun ilgi görüyor

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle, ABD'nin Los Angeles kentinde kurulan "Turkish Vibe Zone" etkinlik ve deneyim alanı, Türk futbolseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden taraftarlarından da yoğun ilgi görüyor.

İletişim Başkanlığı himayesinde hayata geçirilen ve "Türkiye is Here" (Türkiye Burada) sloganıyla Gloria Molina Grand Park içerisinde kurulan 3 bin 50 metrekarelik alanı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Menekşe Onuk, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi birlikte gezdi.

Yetkililer, Türk futbolseverlerin yanı sıra Türkiye'yi yakından tanımak isteyen Amerikalılar ve farklı ülkelerden taraftarların da ziyaret ettiği alandaki etkinlikleri yerinde inceledi.

A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının dev ekrandan canlı olarak yayınlandığı alanda ziyaretçiler, çeşitli etkinliklere katılma ve Türk kültürünü yakından tanıma imkanı buluyor.

Türk Hava Yolları, Turkcell, Çitlekçi, Chobani ve Ziraat Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin stantlarının yer aldığı etkinlik alanında ziyaretçilere çeşitli deneyim imkanları sunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası için oluşturulan "Turkish Vibe Zone", 26 Haziran'a kadar A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmalarının takibi ve Türkiye'nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Alanda, maç yayınlarının yapılacağı dev ekranın yanı sıra çeşitli medya içeriklerinin üretileceği içerik stüdyosu, ziyaretçilere açık fotoğraf kabini, Türk mutfağından lezzetlerin sunulduğu gastronomi bölümü, protokol ağırlama alanı, röportaj bölümü, medya entegrasyonunun sağlanacağı basın merkezi ve sponsor firmaların yer aldığı marka deneyim alanları bulunuyor.

Konserler ve tanınmış isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin de düzenleneceği "Turkish Vibe Zone", Dünya Kupası süresince Türkiye'den organizasyonu takip eden basın mensupları için de önemli bir koordinasyon merkezi işlevi görüyor.

Etkinlik alanındaki basın merkezi, Türkiye'den görevlendirilen medya mensuplarının irtibat noktası olarak hizmet verirken, gazeteciler burada röportajlarını gerçekleştirip yayın ve çekim faaliyetlerini yürütebiliyor.