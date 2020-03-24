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Spor

Liv Hospital Ulus: Fatih Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı bildirildi.

Semra Orkan   | 24.03.2020
Liv Hospital Ulus: Fatih Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır

İstanbul

Liv Hospital Ulus'tan yapılan açıklamada, Terim’in, Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne başlandığı belirtildi.

Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.

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