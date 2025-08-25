Dolar
40.99
Euro
48.02
Altın
3,370.80
ETH/USDT
4,630.30
BTC/USDT
111,575.00
BIST 100
11,490.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
logo
Spor

Lihtenştayn Açık Golf Turnuvası'na Deniz Sapmaz damgası

Milli sporcu, birinci gün 73, ikinci gün 73 ve üçüncü gün 73 skor elde ederek turnuvayı toplam 219 (+3) gross skorla tamamlayıp şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Süha Gür  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Lihtenştayn Açık Golf Turnuvası'na Deniz Sapmaz damgası Türkiye Golf Federasyonu

İstanbul

Lihtenştayn Golf Federasyonu tarafından 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Lihtenştayn 2025 Açık Golf Turnuvası'nda milli sporcu Deniz Sapmaz, şampiyonluk yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Gams-Werdenberg bölgesindeki Golf Club Gams-Werdenberg sahasında gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerden toplam 70 sporcunun katıldı.

Milli sporcu Deniz Sapmaz, birinci gün 73, ikinci gün 73 ve üçüncü gün 73 skor elde ederek turnuvayı toplam 219 (+3) gross skorla tamamlayıp şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı.

Milli sporcu Sude Bay da birinci gün 73, ikinci gün 72 ve üçüncü gün 76 skor elde ederek 221 (+5) gross skorla üçüncülük elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

Benzer haberler

Lihtenştayn Açık Golf Turnuvası'na Deniz Sapmaz damgası

Lihtenştayn Açık Golf Turnuvası'na Deniz Sapmaz damgası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet