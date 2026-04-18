Lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle puan farkını başkentte 4'e çıkardı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Hüseyin Burak Demirer
18 Nisan 2026•Güncelleme: 18 Nisan 2026
Ankara
2. dakikada Sane'nin orta sahadan savunmanın arkasına doğru yerden gönderdiği topa Yunus Akgün'ün dokunmasının ardından Icardi, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli golcü, düzgün bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
4. dakikada Gençlerbirliği, ceza yayının birkaç metre dışından serbest vuruş kazandı. Göktan Gürpüz'ün şutu kalenin üstünden auta gitti.
[1/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı.
[2/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi (9) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[3/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün (11), attığı gol ile takımını 2-0 öne geçirdi. Galatasaraylı oyuncular sevinç yaşadı.
[4/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün (11), attığı gol ile takımını 2-0 öne geçirdi. Galatasaraylı oyuncular sevinç yaşadı.
[5/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Davinson Sanchez (solda) ve Sane rakibi ile mücadele etti.
[6/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Oğulcan Ülgün (35), rakibi Gabriel Sara (8) ile mücadele etti.
[7/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi (9) de karşılaşmada forma giydi.
[8/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (22), rakibi Lucas Torreira (34) ile mücadele etti.
[9/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Sekou Koita (22), rakibi Davinson Sanchez (6) ile mücadele etti.
[10/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Roland Sallai (solda), rakibiyle mücadele etti.
[11/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53), rakibiyle mücadele etti.
[12/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu M’Baye Niang (29), attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[13/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncuları, gol sevinci yaşadı.
[14/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği golü sonrasında Galatasaray oyuncuları üzüntü yaşadı.
[15/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray'dan Mauro Icardi gol sevinci yaşadı.
[16/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray'dan Mauro Icardi, gol sevinci yaşadı.
[17/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi (9) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[18/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Mauro Icardi (9) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[19/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu M’Baye Niang (29), rakibi Abdülkerim Bardakcı (42) ile mücadele etti.
[20/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu M’Baye Niang (29), rakibi Abdülkerim Bardakcı (42) ile mücadele etti.
[21/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Galatasaray'dan Sane (solda) rakibi ile mücadele etti.
[22/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün (11) attığı gol ile takımını 2-0 öne geçirdi. Galatasaraylı oyuncular sevinç yaşadı.
[23/23] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray'dan Mauro Icardi gol sevinci yaşadı.
17. dakikadaki Gençlerbirliği atağında ceza sahasının sol köşesindeki Tongya, önünü boşaltıp şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirmeden tuttu.
24. dakikada bu kez Galatasaraylı Sallai, ceza sahasının dışından çektiği şutla şansını denedi. Top, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
35. dakikada Sane'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sara, meşin yuvarlağı altıpasa doğru gönderdi. Yunus Akgün'e, kaleciyi geçen topu ağlarla buluşturmak kaldı: 0-2.
Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Metehan Mimaroğlu geçti. Metehan'ın, ceza sahasının sol köşesinin biraz dışından kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı.
51. dakikada Galatasaraylı Sara'nın ceza sahasının sağ kenarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından dışarıya gitti.
61. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Sane'nin attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
66. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Traore'nin önünde kaldı. Traore'nin pasıyla penaltı noktasının sağında topu alan Niang, sol ayağının içiyle uzak direğe doğru yaptığı vuruşla başkent ekibinin skoru 2-1'e getirmesini sağladı.
79. dakikada Gençlerbirliği savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının sol tarafındaki Torreira'ya doğru geldi. Torreira'nın gelişine voleyle kaleye gönderdiği top, uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
85. dakikada sol kanattaki Lang, pasıyla ceza yayındaki Sane'yi buldu. Sane, sağ kanattan atağa destek veren Yunus Akgün'ü ceza sahasında topla buluşturdu. Önünü boşaltan Yunus'un, uzak köşeye gönderdiği sert şut dışarı çıktı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Derbiye moralli çıkacak
Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 4 puan farkın vermiş olduğu moralle çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta rakibini sahasında yenerse puan farkını 7'ye çıkaracak ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girecek.
Icardi ve Yunus Akgün 7 hafta sonra golle tanıştı
Galatasaraylı futbolcular Icardi ile Yunus Akgün, Süper Lig'de 7 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Ligdeki son golünü 22. haftada ikas Eyüpspor karşısında atan Galatasaray'ın kaptanı Icardi, sonraki 7 haftanın 6'sında forma giymesine rağmen gol kaydedememişti.
Takımını 2. dakikada öne geçiren Arjantinli santrfor, ligdeki gol sayısını da 14'e yükseltti. Icardi gibi son golünü Eyüpspor filelerine gönderen Yunus Akgün de suskunluğunu başkentte bozdu ve bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Sane'nin golü VAR'dan döndü
Galatasaray'ın Leroy Sane'yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
VAR ekibiyle uzun bir görüşme sonrası pozisyonu incelemeye saha kenarına gelen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Gençlerbirliği için tehlike çanları çalıyor
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin küme düşme hattıyla arasında puan farkı kalmadı.
Ligde 16. sıradaki ikas Eyüpspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 25'e çıkardı. Gençlerbirliği de Galatasaray'dan puan alamayınca puanı 25'te kaldı.
Ligde yarın Zecorner Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda Gençlerbirliği 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattının içine girecek.
Başkent temsilcisi, kalan haftalarda Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Trabzonspor'la karşılaşacak.
Gol hasreti 742 dakika sonra sona erdi
Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki uzun süreli gol hasreti Galatasaray karşısında sona erdi ve 742 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Bu maç öncesi 675 dakikadır gol atamayan kırmızı-siyahlılar, 67. dakikada Mbaye Niang ile rakip fileleri havalandırdı. Ligde 7 maç sonra gol atan Gençlerbirliği'nin gol sevinci hasreti sona ermiş oldu.
Volkan Demirel'e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarı, teknik direktörleri Volkan Demirel'i istifaya çağırdı.
Karşılaşma 2-0 olduktan sonra tribünlerden "Volkan istifa" tezahüratları yükseldi.
Metin Öztürk: “Kendi maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz”
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu ekonomik koşullarda ve yüksek bilet fiyatlarına rağmen takımını yalnız bırakmayan taraftarımıza büyük bir şükran borçluyuz. Deplasmanda değil, adeta kendi sahamızda oynadık. Yağmurda, karda, her şartta yanımızdalar." dedi.
Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını aktardı.
Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Öztürk, "Ligde 4 maçımız kaldı, 12 puan. Bir rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Diğerlerinin durumuna bakmıyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk hedeflerine inandıklarını vurgulayan Öztürk, "Başkanımız Dursun Özbek’in liderliğinde, teknik direktörümüz ve futbolcularımızla birlikte bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Hakem kararlarına da tepki gösteren Öztürk, bazı pozisyonların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:
"Takımımızın önemli oyuncularından birine faul olmayan pozisyonda sarı kart gösterildi. Bu kararın oyunun düzenini etkilediğini düşünüyoruz. Ayrıca attığımız üçüncü golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. VAR incelemesine rağmen net bir çizim göremedik. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesi soru işaretleri oluşturuyor."
Öztürk, federasyona da çağrıda bulunarak, ofsayt uygulamalarındaki tartışmaların giderilmesi gerektiğini belirtti.
Ligde kalan maçlara odaklandıklarını ifade eden Öztürk, "Kimin ikinci ya da üçüncü olacağıyla ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.