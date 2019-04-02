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Spor

LeBron James 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olmayacak

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, turnuvada Türkiye ile aynı grupta yer alacak ABD Milli Takımı'nın kadrosunda olmayacağını duyurdu.

02.04.2019
LeBron James 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olmayacak

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek ABD Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Milli takım kadrosunda bulunmayacağını ABD basınına yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki James, "Gregg Popovich'i seviyorum ama bu yaz, benim adıma milli takımda yer almak için uygun değil." ifadesini kullandı.

Daha önce NBA'de play-off şansını kaybeden Lakers'ta da sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıklayan ABD'li yıldız basketbolcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise yer alabileceğini belirtti.

ABD Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek.

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