Beşiktaş'ın Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki ikinci Belçikalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Leandro Trossard, Beşiktaş tarihinin ikinci Belçikalı futbolcusu oldu Beşiktaş'ın Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki ikinci Belçikalı futbolcu olarak tarihe geçti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Arsenal'den kanat oyuncusu Trossard'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

31 yaşındaki futbolcu, Michy Batshuayi'nin ardından siyah-beyazlı ekibin formasını giyecek ikinci Belçikalı oyuncu olarak dikkati çekti.

Kulüp tarihinde daha önce 58 farklı ülkeden 202 yabancı futbolcuyu transfer eden Beşiktaş'ta Trossard, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 203. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

Kulüp kariyeri

Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maasmechelen kentinde dünyaya geldi.

Sırasıyla Lanklaarse VV, Real Neeroeteren, Patro Eisden Maasmechelen, Bocholt VV ve KRC Genk altyapılarında forma giyen Trossard, A takımda ilk maçına KRC Genk ile Mayıs 2012'de çıktı.

Tecrübeli futbolcu, daha sonra Lommel United, Westerlo ve OH Leuven ekiplerinde kiralık olarak görev yaptı.

Temmuz 2019'da KRC Genk'ten İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Trossard, başarılı performansıyla 3,5 sezon sonra Ocak 2023'te Londra temsilcisi Arsenal'e imza attı.

Londra ekibinde 174 maçta 36 gol kaydeden Trossard'ın transferiyle siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirdi.

Belçika Milli Takımı ile 14 gol

Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı formasıyla 57 maçta 14 kez gol sevinci yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla mücadele eden deneyimli kanat oyuncusu, organizasyonda oynadığı 6 maçta ise 2 gol kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu ve ülkesi Belçika, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonlukları

Tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunda KRC Genk ile Belçika 1. Futbol Ligi (Jupiler Pro Leauge) ve 2013'te de Belçika Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Leandro Trossard, 2013-2014'te KVC Westerlo ile Belçika 2. Lig'de mutlu sona ulaştı.

İngiliz ekibi Arsenal ile geride kalan sezonda Premier Lig'de zafere uzanan Trossard, 2023-2024'te de İngiltere Süper Kupa (FA Community Shield) ile kariyerine bir kupa daha ekledi.

Belçikalı futbolcu, geçen sezon formasını giydiği Arsenal ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başladı. Trossard ve takım arkadaşları, kupayı penaltılar sonucunda Paris Saint-Germain'e kaptırmıştı.

Bu sezonki 6. transfer

Siyah-beyazlı ekip, başkan Serdal Adalı'nın bizzat yönettiği yaz transferinde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Beşiktaş, şu ana kadar ikişer kaleci ve kanat transferlerinin yanı sıra birer de orta saha ile sol bek takviyesi yaptı.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara ile ilk transferini yapan siyah-beyazlılar, daha sonra kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile kaleciler Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in yanında milli orta saha Salih Özcan'ı renklerine bağladı.

Son olarak Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı kadrosuna katan Beşiktaş, bu sezonki 6. transferini gerçekleştirdi.

Trossard, bonservis bedelinde ikinci sırayı Agbadou ile paylaştı

Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Belçikalı futbolcunun bonservis bedeli de kulüp tarihine geçti.

Siyah-beyazlı takımın en pahalı transferlerinde zirve 30 milyon avro ile Orkun Kökçü'ye ait.

Beşiktaş'ın kaptanını Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ve Belçikalı futbolcu Leandro Trossard 18'er milyon avro ile ikinci sırada takip ediyor.

Bu oyuncuları 16 milyon avro ile Gedson Fernandes, 15 milyon avro ile de Tammy Abraham izledi.

Siyah-beyazlıların yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 14 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Fransa 6 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Kolombiya 4 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Fildişi Sahili 3 Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani Belçika 2 Michy Batshuayi, Leandro Trossard Benin 1 Junior Olaitan Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Panama 1 Amir Murillo Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.