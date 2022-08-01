Dolar
17.93
Euro
18.38
Altın
1,772.60
ETH/USDT
1,666.30
BTC/USDT
23,050.00
BIST 100
2,643.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü

Diyarbakır'da okuldan arta kalan zamanlarında lastik tamirciliği yaparken yönlendirildiği judoda Türkiye ikincisi olan Amed Altın, Balkan Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Ahmet Kaplan   | 01.08.2022
Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Merkez Yenişehir ilçesinde babasına ait dükkanda okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda lastik tamiri yapan 13 yaşındaki Amed Altın, yaklaşık 2 yıl önce arabasının patlayan lastiğini tamir ettirmek için gelen antrenör Selman Süren tarafından keşfedildi.

Ailesinin izniyle spora başlayan ve çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Altın, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 22-24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kiloda ikinci oldu.

Eylül ayında Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Altın, bir taraftan lastik tamirciliğini sürdürürken diğer taraftan da müsabakada hedeflediği başarıyı elde etmek için antrenmanlarına devam ediyor.

Hedefi Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek

Altın, AA muhabirine, okul dışında kalan zamanlarında sokakta gezmektense babasının yanında lastik tamiri işini öğrenmeye çalıştığını söyledi. İş yerinde lastik söktüğünü, patlak yere yama yaptığını, tekerleğe hava bastığını ve temizlik yaptığını belirten Altın, babasının yanında meslek de öğrendiğini kaydetti.

Patlayan araba lastiğini tamir için gelen antrenörü tarafından judoya yönlendirildiğini ve böylelikle bu spora başladığını belirten Altın, babasının güveni, ailesinin desteğiyle birçok müsabakada derece yaptığını aktardı.

İyi bir sporcu olmak için çalışmaya devam edeceğini, sporu çok sevdiğini ve bırakmayacağını dile getiren Altın, Türkiye şampiyonasından derece elde etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak. Eylül ayının ilk haftasında Balkan Şampiyonası'na gideceğim. Orada birincilik elde etmek için yarışacağım. Orada beni yeneceklerini düşünmüyorum ve kendime çok güveniyorum. Balkan Şampiyonası'nda herkesi yenip bayrağımızı dalgalandıracağım. Ülkemi, ilimi ve ailemi gururlandıracağım.

Yetenekli çocukları keşfediyorlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde judo antrenörü olarak görev yapan Selman Süren de yetenekli çocukları keşfetmek için okulları, Kur'an kurslarını gezdiklerini ve mahalle aralarında koşuşturan çocukları gözlemlediklerini söyledi.

Yetenekli gördükleri çocukları spor salonlarına çekmeye çalıştıklarını aktaran Süren, "Çocukları belli testlerden geçirdikten sonra yeteneğine göre branşlara yönlendirme yapıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onları spor salonlarına kazandırmak, sporcularımıza Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenada madalya kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Tesadüfen tamir için gittiği iş yerinde Altın'ı fark ettiğini dile getiren Süren, şöyle devam etti:

"Çocuğu lastik tamiratı yaparken keşfettim. Onu gözlemledim, çocuğun pençe gücünün güçlü olduğunu, belinin reaksiyon verdiğini gördüm. Çocuğu yetenek taramasından geçirdik. 14 aylık bir çalışmayla sporcumuz Türkiye ikincisi oldu. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle Balkan Şampiyonasında derece yapacağız."

Baba Metin Altın ise oğlunu okul zamanı dışında iş yerine getirdiğini anlatarak, "Şükürler olsun oğlum şimdiye kadar iyi dereceler elde etti. Yakın zamanda da Romanya'ya gidecek. Oradan da bir şampiyonluk bekliyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz, inşallah iyi bir şeklide ülkemizi temsil eder." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
Kayseri'de damda kayısı kurutma telaşı başladı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza kesildi
"Su üstü harekatı" kursuna katılan komandolar zorlu görevlere hazır
Yanan ormanların eski haline dönmesi 60 yılı bulabiliyor

Benzer haberler

Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü

Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü

Diyarbakır'daki tarihi surlarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu

Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu başlatıldı

Kavurucu sıcakların serinleten şerbetleri: Meyan ve reyhan

Kavurucu sıcakların serinleten şerbetleri: Meyan ve reyhan
Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında tezgahlar ciğer kebabı için kuruluyor

Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında tezgahlar ciğer kebabı için kuruluyor
Diyarbakır'ı 'astronot' tanıtacak

Diyarbakır'ı 'astronot' tanıtacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet