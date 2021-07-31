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Spor

Kürekte genç ile 23 yaş altı milli takımları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarı hedefiyle çalışıyor

Bulgaristan ve Polonya'da düzenlenecek şampiyonalara madalya parolasıyla hazırlanan milli kürekçiler, Sapanca Gölü'nde haftanın yedi günü zorlu idmanlara çıkıyor.

Ömer Faruk Şimşek   | 31.07.2021
Kürekte genç ile 23 yaş altı milli takımları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarı hedefiyle çalışıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Şimşek/AA

Sakarya

Sakarya'da kampa giren 9 kişilik Genç Milli Kürek Takımı, Bulgaristan'da 11-15 Ağustos'ta yapılacak Dünya Şampiyonası'na, 11 kişilik Ümit Milli Kürek Takımı da 4-5 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İliç ve antrenör Tarık Saytan gözetiminde haftanın 4 günü çift, 3 günü tek idmanda, hız, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları gerçekleştiren milliler, şampiyonalarda madalya kazanmak için ter döküyor.

Oktar: "Son yıllarda başarı grafiğimiz giderek yükseldi"

Türkiye Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hikmet Oktar, AA muhabirine, iki ekiple hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Genç millilerin 8 Ağustos'ta Bulgaristan'a hareket edeceğini, 23 yaş altı millilerin ise aynı tarihten itibaren eylül ayına kadar çalışmalarını İstanbul ile Bosna Hersek'te sürdüreceğini anlatan Oktar, "Son yıllarda başarı grafiğimiz giderek yükseldi. Bir önceki Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda kızlarımız hafif kilo iki çifte de şampiyon, erkek iki tekimiz üçüncü oldu. Bunlar çok zor alınan dereceler. Uzun uğraşlarla gelinen bir yol." dedi.

Oktar, genç millilerde madalya umutları bulunan sporcuları olduğunu dile getirerek, "A final olarak adlandırılan ilk altı arasında yer almak ana hedefimiz. Dünya küreği için de bu önemli başarı ölçütüdür. Madalya almak çok daha önemli ve madalya beklentimiz de yüksek." ifadelerini kullandı.

İlic: "Madalya beklentimiz yüksek"

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İlic, Gençler Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce son hazırlık devresinde olduklarını anlattı.

Genç millilerin, 11-13 Haziran'da Slovenya'da yapılan Uluslararası Bled Yarışları'nda oldukça iyi performans ortaya koyduğuna değinen İlic, "Burada 6 madalya aldık. Bu bize Dünya Şampiyonası'nda da en azından bir madalya alabileceğimizi gösteriyor. Diğer ekiplerimiz için de A final çekmek, büyük başarı olacaktır." diye konuştu.

İlic, Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan dönen 23 yaş altı erkek ve kız takımlarının da hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Şampiyonada bir ekibimiz altın, bir ekibimiz de üçüncülük aldı. Şampiyonaya katılan diğer tüm ekiplerimiz A final çekti. Bu çok önemli bir başarı. Şu anda aynı kadroyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Burada da madalya beklentimiz yüksek. Tabii madalya için söz verilemez. Beklentimiz, hepsinin A finalde yarışması ve en az bir madalya almak." değerlendirmesinde bulundu.


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