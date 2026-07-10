Kulüpler Birliği Vakfının başkanı yeniden Ertuğrul Doğan oldu

Can Öcal
10 Temmuz 2026•Güncelleme: 10 Temmuz 2026
Vakfın ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, oy birliğiyle yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilmiştir. Yapılan görev dağılımında Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ve Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, vakfın başkan yardımcıları olmuşlardır." ifadeleri kullanıldı.