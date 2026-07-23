Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yabancı futbolcu kuralı açıklaması

Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezonla ilgili düzenlenecek "Stadyum ve Tribün Güvenliğine İlişkin Koordinasyon Toplantısı" öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 4-5 ay önce TFF ile bu konu hakkında görüşme yapıldığını belirten Doğan, "Kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. 1 ay önce yaptığımız toplantıda kulüplerin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu. Tekrar karar alıp federasyonla paylaştık. Federasyon, kararın değişmeyeceğini bildirdi. Ben bir daha görüştüm, bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biriydi. Karşı çıkan pozisyonda olmadık. Biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor da olumlu bakmaz. Federasyonun da görüşü net." diye konuştu.

Trabzonspor Tesisleri'nin konumu hakkında konuşan Doğan, herkesin Trabzonspor'a destek olmak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere herkes Trabzonspor için doğru olanı yapmak için uğraşıyor. Trabzon'da yeni havalimanı şart. Bizim onun yanında tesislerimiz var. Ulaştırma bakanımız şu garantiyi verdi, Trabzonspor buradan çıkmak istemiyorsa kimse çıkartmayacak. Dört tarafı duvarlarla çevrilmiş ve 20-25 metre civarında kot farkından yan duvarların altında kalan bir tesis alanı düşünün, bu Trabzonspor'a yakışan bir görüntü olmaz. 4-5 yıllık bir inşa süreci var. Bu kadar hafriyatın olduğu sürede sağlıklı çalışmak mümkün değil. Bize çeşitli öneriler geldi. İlçe belediye başkanlarına teşekkür ederim, herkes Trabzonspor'u misafir etmek istiyor. Şehrin merkezinden, denizden Trabzonspor'u koparmamak niyetindeyiz. Trabzon'da 100 dönümlük arazi bulmak imkansıza yakın bir durum. Dün yaptığımız toplantıda herkes 'Trabzonspor'a nasıl faydalı oluruz' derdindeydi. Tesisleri stadın yan tarafında yapmayı planlıyoruz. Trabzon tarafından geldiğiniz zaman Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne dönen bir kavşak var. O kavşaktan itibaren tesisler başlayacak ve oranın yolla bağlantısı kesilecek. Orada biz Trabzonspor'a yakışır, Avrupa'da herkesin konuşacağı, önümüzdeki 100 yıl Trabzonspor'un tesislere ihtiyaç duymayacağı bir proje planlıyoruz. Çalışmalar başladı. Görseller ortaya çıkınca paylaşacağız. Bu tesis üzerinde önemli yaşam alanları oluşturulacak. İnşallah önümüzdeki günlerde bu inşaata başlayarak kısa sürede bitireceğiz."