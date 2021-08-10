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Spor

Kriket camiası 2028 Olimpiyatları'nda yer almak istiyor

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), olimpik sporlar arasında yer almak için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 10.08.2021
Kriket camiası 2028 Olimpiyatları'nda yer almak istiyor

Ankara

Uluslararası Kriket Konseyi'nin (ICC) internet sitesinden yapılan açıklamada, bir çalışma grubunun görevlendirildiği ve öncelikli hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğu belirtildi.

Kriket 1900 Paris Olimpiyatları'nın programında yer almıştı.

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