Kriket camiası 2028 Olimpiyatları'nda yer almak istiyor
Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), olimpik sporlar arasında yer almak için girişimde bulunacaklarını açıkladı.
Ankara
Uluslararası Kriket Konseyi'nin (ICC) internet sitesinden yapılan açıklamada, bir çalışma grubunun görevlendirildiği ve öncelikli hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğu belirtildi.
Kriket 1900 Paris Olimpiyatları'nın programında yer almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.