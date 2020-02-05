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Spor

Koronavirüs 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da tehdit ediyor

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi Toshiro Muto, koronavirüs salgınının yayılmasının Japonya'da düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nı etkileyebileceği konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.02.2020
Koronavirüs 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da tehdit ediyor

Ankara

İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan habere göre Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, başkent Tokyo'daki toplantıda 2020 Paralimpik Oyunları'nın yetkilileriyle bir araya geldi.

Muto, yeni tip koronavirüs salgınının en kısa zamanda önüne geçilmesini ümit ettiğini belirterek, "Virüsün yayılmasının, organizasyon bakımından yakaladığımız ivmeyi olumsuz etkileyebileceği konusunda son derece endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "uluslararası acil durum" kararı aldığı Çin'deki salgın yüzünden can kaybı, 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı da 24 bin 324'e yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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