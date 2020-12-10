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Spor

Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Basir Gülüm   | 10.12.2020
Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Konya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 kişinin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.

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