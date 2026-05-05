Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Metin Arslancan
05 Mayıs 2026•Güncelleme: 05 Mayıs 2026
Fotoğraflar: Elif Öztürk / AA
Türkiye, İstanbul
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
İlk yarı
6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
[1/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (sağ 2) hakeme itirazda bulundu.
[2/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeongyu Oh (sağda) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Adil Demirbağ (solda) mücadele etti.
[3/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü üzüntü yaşadı.
[4/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Takımlar sahaya, 'Futbola aşığız, küfüre karşıyız!' yazılı pankartla çıktı.
[5/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Kristjan Asllani (23) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Marko Jevtovic (16) mücadele etti.
[6/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Amir Murillo (62) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Berkan Kutlu (18) mücadele etti.
[7/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularına taktik verdi.
[8/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Amir Murillo, karşılaşmada görev aldı.
[9/9]
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.
43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
80. dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine çıkardığı pasa gelişine vuran Bardhi'nin şutunda, top az farkla dışarı gitti.
81. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.
90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.