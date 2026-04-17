Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

2. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan pasında Kramer'in ceza alanından şutunda top yandan dışarıya gitti.

4. dakikada Saric'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

27. dakikada Soner Dikmen'in ceza yayına yakın noktadan şutunda topu kaleci Deniz Ertaş iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında iyi yükselen Kramer'in kafayla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Safuri'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Deniz Ertaş ayağıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada soldan korner kullanan Safuri'nin ortasına iyi yükselen Giannetti'nin kafayla şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada konuk ekip öne geçti. Bjorlo'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gonçalves, ceza sahasına girip topu kaleci Julian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

90+6. dakikada TÜMOSAN Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Muleka'nın pasında orta alanda topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına girip şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın sağından filelere gitti: 0-2.

Karşılaşmayı, Konya ekibi 2-0 kazandı.