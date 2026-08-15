Kocaelispor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak

Makbule Beyza Günbey
15 Ağustos 2026•Güncelleme: 15 Ağustos 2026
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Geçen sezonu 37 puanla 10. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan'la ikinci sezonuna başlayacak.
Kocaeli temsilcisinin yeni transferleri Berkan Kutlu, Muhammed Efe Küçük, Haydar Karataş, Tanguy Zoukrou, Makana Baku, Onurcan Piri, Uğur Kaan Yıldız ve Metehan Altunbaş yeşil-siyahlı formayla ilk kez boy göstermeye hazırlanıyor.
Körfez temsilcisinin yeni transferlerinden Emir Ortakaya ise 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor forması giymişti.
Lige deplasmanda başlayacak Kocaelispor, geçen sezon konuk olarak oynadığı 17 maçta 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle, 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.