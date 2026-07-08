Kobe Bryant'ın izleri Los Angeles sokaklarında yaşıyor

Dünya Kupası maçlarını izlemek için Los Angeles'a gelen futbolseverler ve şehri ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarının başında Los Angeles Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapan basketbol salonunun önündeki Kobe Bryant heykeli geliyor. Ziyaretçiler, heykelin üzerinde yer alan ve Kobe'nin, "Oyunu bulduğunuzdan daha iyi bir şekilde bırakın. Ve ayrılma vaktiniz geldiğinde bir efsane gibi bırakın" sözüyle de onu bir kez daha anıyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kobe Bryant'ın heykelinin yanı sıra şehrin önemli turistik noktaları olan Venice Beach, Beverly Hills ve Los Angeles'ın merkezinde de Kobe Bryant'ın grafitileri binaların duvarlarını süslüyor.

Los Angeles sokaklarında sırtında Bryant yazılı 24 numaralı Los Angeles Lakers formalı taraftarlar da zaman zaman görülüyor.

Kobe Bryant, 41 yaşındayken 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında, 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti.