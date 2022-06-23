Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu
Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda yarışan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ekip, maçı 5-1 kazanarak organizasyonu 3. sırada tamamladı.
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