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Spor

Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu

Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.06.2022
Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında 3. oldu

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda yarışan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan ekip, maçı 5-1 kazanarak organizasyonu 3. sırada tamamladı.


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