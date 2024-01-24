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Spor

Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Muhammed Bozdağ'a uçakta sürpriz kutlama

2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ'a uçakta sürpriz kutlama yapıldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Muhammed Bozdağ'a uçakta sürpriz kutlama

Ankara

Güney Kore'de düzenlenen oyunlarda gümüş madalya kazanan Muhammed'in de aralarında bulunduğu kafilenin seyahat ettiği uçağın pilotu, kalkış öncesi yaptığı anonsla 16 yaşındaki sporcuyu kutladı.

Başarısından dolayı Muhammed'i alkışlayan kabin ekibi de genç sporcuya tebrik mektubu verdi.

Muhammed, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirmişti.

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