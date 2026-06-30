Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, köklü bir geleneğin ve geçmişe saygının yaşatıldığı 665. buluşmasıyla bir kez daha er meydanında hayat bulacak.

Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için er meydanına çıkacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, köklü bir geleneğin ve geçmişe saygının yaşatıldığı 665. buluşmasıyla bir kez daha er meydanında hayat bulacak.

Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirindeki "Bize güç ver, cihad meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım" dizesinde dile gelen yakarış, bu yıl da Sarayiçi'nde karşılık bulacak.

"Yüreksize yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı" sözüyle dilden dile aktarılan pehlivanlık ruhu, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Meydan" şiirindeki çağrıyla birleşerek er meydanında yeniden yankılanacak.

Asırlardır davulun tokmağında, zurnanın pes sesinde, cazgırın salavatında ve yağcının ibriğinden damlayan yağda yaşayan Kırkpınar geleneğinde, pehlivanlık yalnızca kuvvetin değil, edebin, sabrın, mertliğin ve hürmetin de adı olarak yine tarihe geçecek.

Peşrevle selam veren, ustasının elini öperek hürmetini gösteren, yenildiğinde rakibini tebrik ederek mertliğini ortaya koyan pehlivanlar, bu yıl da geleneği geleceğe taşımak için çayıra çıkacak.

Kırkpınar’da gözler baş boyunda olacak

Ata sporunda minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına kadar tüm boylarda güreşen pehlivanların en büyük hayali baş boyuna yükselmek.

Baş boyuna çıkan pehlivanların hedefi ise Kırkpınar'da başpehlivan olmak ve altın kemerin daimi sahipliğine ulaşmak.

Bu yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda 40 başpehlivan, bu hedef doğrultusunda kispet giyecek. Her biri kürsü için çayıra çıkacak olsa da "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak anılan Kırkpınar'da, önceki performansları, tecrübeleri ve sezon dereceleriyle bir adım öne çıkan isimler bulunuyor.

Bu yılki organizasyonda altın kemer yolunda öne çıkan başpehlivanlar şöyle:

"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz

Yağlı güreşin son dönemdeki en başarılı isimlerinden 38 yaşındaki Ali Gürbüz, Kırkpınar'da yeniden zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Başpehlivanlardan Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yıllarında kazandığı başpehlivanlıkların ardından 2013'te de altın kemere uzanmış ancak aldığı doping cezası nedeniyle kemeri iade etmek zorunda kalmıştı.

Sakatlıklar ve ceza sürecinin ardından hasret kaldığı er meydanlarına güçlü bir dönüş yapan Gürbüz, 2019 ve 2021 yıllarında yeniden başpehlivan olarak altın kemeri kuşandı.

Altın kemerin daimi sahibi olma hedefiyle çıktığı 2022 Kırkpınar'ında ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'e elenen Gürbüz, 2023'te üçüncü turda Özkan Yılmaz'a, 2024'te ise çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'a yenilerek organizasyona veda etti. Gürbüz'ün geçen yıl üçüncü turda Feyzullah Aktürk'e elenmesi, güreş kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirildi.



Çayırlarda "Uzun Pehlivan" ve "Mega Star" lakaplarıyla anılan Ali Gürbüz, bu sezon Yapraklı, Karamürsel ve Kabulbaba güreşlerinde birincilik kürsüsüne çıktı. Tecrübeli başpehlivan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de şampiyonluk ve kürsü hedefiyle hazırlanıyor.

"Geri vitesi olmayan pehlivan" Orhan Okulu

Er meydanlarının mücadeleci kimliğiyle öne çıkan isimlerinden 37 yaşındaki Orhan Okulu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en güçlü şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinden çıkan ve güreş camiasında "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak tanınan Yağlı Güreş Ligi'ni lider tamamlayan Okulu, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivan olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kırkpınar'da da birçok kez final ve kürsü heyecanı yaşayan tecrübeli pehlivan, 2015'te Osman Aynur'u finalde yenerek ilk başpehlivanlığı tattı. 2017 yılında İsmail Balaban'a finalde yenilerek ikinci oldu. Bir yıl sonra Şaban Yılmaz'ı mağlup ederek başpehlivanlığa ulaşan Okulu, 2019'da finali Ali Gürbüz'e kaybetti. 2021 yılında üçüncülük kürsüsüne çıkan Okulu, 2022'de çeyrek finalde Cengizhan Şimşek'e, 2023'te ise çeyrek finalde Mehmet Yeşil Yeşil'e elendi.

2024 Kırkpınar'ında üçüncü turda Mustafa Taş karşısında çayıra veda eden Okulu, geçen yıl ise başarılı performansıyla başpehlivan olarak altın kemeri kuşandı ve kariyerindeki üçüncü Kırkpınar şampiyonluğunu elde etti.

Pes etmeyen yapısı ve hücum güreşiyle tanınan Orhan Okulu, bu sezon Dirmil, Kurtdere, Çatalca ve Kumluca yağlı güreşlerinde birincilik kürsüsüne çıktı. Form grafiğiyle dikkati çeken tecrübeli başpehlivan, Kırkpınar'da şampiyonluk serisini sürdürmeyi hedefliyor.

"Sarı fırtına" gözü kürsüye dikti

Güreşe başladığı yıllarda "bundan pehlivan olmaz" eleştirilerine maruz kalan 38 yaşındaki İsmail Balaban, boyları birer birer geçerek 2013 ve 2017 yıllarında Kırkpınar'da başpehlivan unvanını kazanıp bu sözlere er meydanında yanıt verdi.

Salgın nedeniyle ara verilen güreşler ve sonrasında katıldığı televizyon programı nedeniyle yaklaşık iki yıl kispetten uzak kalan Balaban, 2022 yılında dönüş yaptığı Kırkpınar'da yarı finalde Cengizhan Şimşek'e mağlup oldu. 2023 yılında ise finale yükselen tecrübeli pehlivan, Yusuf Can Zeybek karşısında başarılı olamadı.

2024 yılında Hamza Özkaradeniz'e ikinci turda yenilerek erken veda eden Balaban, 2025'te ise çeyrek finalde Enes Doğan'a elendi

"Sarı Fırtına", sezon güreşlerinde bu yıl Turgutlu, Uşak ve Gölköy yağlı güreşlerinde başpehlivanlık sevinci yaşadı. İsmail Balaban, Kırkpınar'da üçüncü kez altın kemeri kuşanarak adını bir kez daha er meydanının zirvesine yazdırmayı hedefliyor.

"Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil

Kırkpınar'da 2009 ve 2010 yıllarında üst üste başpehlivan olarak altın kemeri kuşanan Antalyalı 40 yaşındaki Mehmet Yeşil Yeşil, yeniden zirveye uzanmak için er meydanına çıkacak.

Yağlı güreş geleneğinin içinden gelen ve atadan pehlivan olan Mehmet Yeşil Yeşil, 2022 yılında Ertuğrul Dağdeviren'e puanlama bölümünde yenilerek üçüncü turda organizasyona veda etti.

2023 yılında başarılı bir performans ortaya koyarak yarı finale kadar yükselen Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek karşısında yaklaşık bir saat süren mücadelede paça kazık oyunuyla mağlup oldu. 2024 yılında Mustafa Doğan Özkaya'ya ikinci turda yenilen deneyimli başpehlivan, geçen yıl da İsmail Koç'un uyguladığı kaz kanadı oyununa karşı koyamayarak ikinci turda elendi.

Cüssesine rağmen çevikliği ve atak güreş stiliyle tanınan Mehmet Yeşil Yeşil, uzun süredir beklediği Kırkpınar başarısını yeniden yakalamak ve seyircinin özlediği mücadeleci kimliğini bir kez daha ortaya koymak için çayıra çıkacak.

"Kurt bakışlı" Yusuf Can Zeybek

Er meydanının genç yıldızlarından 32 yaşındaki Antalyalı Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan kategorisinde mücadele ediyor. Güçlü fiziği, yüksek kondisyonu ve mücadeleci karakteriyle kısa sürede yağlı güreş camiasının öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Zeybek, otoriteler tarafından her turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor.

Rakiplerini ayrıntılı şekilde analiz ederek buna göre strateji geliştirmesiyle tanınan Yusuf Can Zeybek, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste kazandığı Kırkpınar şampiyonluklarının ardından geçen yıl altın kemerin daimi sahibi olma yolunda önemli bir fırsat yakaladı. Ancak çeyrek finalde Ali İhsan Batmaz'a elendi.

Atak güreşi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tribünleri ayağa kaldıran genç başpehlivan, Kırkpınar'a yine şampiyonluk hedefiyle geliyor.

"Supleks ustası" Cengizhan Şimşek

2018 yılında başpehlivanlığa yükselen Antalyalı 30 yaşındaki Cengizhan Şimşek, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 2022 yılındaki şampiyonluğunun ardından yaşanan sürecin izlerini silmek ve yeniden zirveye çıkmak için mücadele ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun 2022 yılında kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar vermesi sonrası Şimşek, er meydanında kendisini yeniden kanıtlamanın peşine düştü.

2023 yılında kura çekiminin cilvesiyle bir önceki yılın hesabını görmek istediği İsmail Balaban'la eşleşen Şimşek, 97 dakika süren zorlu mücadelede rakibine mağlup olarak organizasyona veda etti. 2024 yılında Faruk Akkoyun karşısında ilk turda elenen tecrübeli pehlivan, geçen yıl ise ikinci turda Orhan Okulu engeline takıldı.

Rakiplerini yağlı güreşte nadir görülen ve minder güreşinden izler taşıyan supleks (güreş ve benzeri mücadele sporlarında, sporcunun rakibini belinden veya gövdesinden kavrayarak havaya kaldırıp geriye ya da yana doğru atmasıyla uygulanan teknik) oyunlarıyla yenmesiyle tanınan Cengizhan Şimşek, çayırın en farklı stiline sahip isimleri arasında gösteriliyor. Bu sezon Menteşe, Çatmalı ve Fethiye yağlı güreşlerinde başpehlivanlık kürsüsüne çıkan Şimşek, formda bir görüntü sergiliyor.

Kırkpınar'ın en sürprize açık isimlerinden biri olarak gösterilen Cengizhan Şimşek, kimi zaman erken turlarda elense de doğru eşleşmeler ve formunu sahaya yansıtması halinde kürsüye kadar uzanabilecek potansiyele sahip pehlivanlar arasında yer alıyor. Verdiği unvanı yeniden kazanma arzusu ise onu bu yılın en hırslı başpehlivanlarından biri haline getiriyor.

"Çayırın efendisi" Mustafa Taş

Antalya'da yaşayan, aslen Sinoplu olan 28 yaşındaki Mustafa Taş, başpehlivanlığa yükseldiği 2022 yılında ortaya koyduğu performansla yağlı güreş camiasının dikkatini çekti. Baş boyundaki ilk sezonunda Kırkpınar'da finale kadar yükselen Taş, er meydanında geleceğin şampiyonları arasında gösterilmeye başlandı. Daha sonra Cengizhan Şimşek'in aldığı ceza nedeniyle sıralamanın değişmesiyle başpehlivan unvanının sahibi oldu.

2023 yılında unvanını korumak amacıyla çıktığı Kırkpınar'da ikinci turda Yusuf Can Zeybek'e elenen Mustafa Taş, son yıllarda en büyük rekabetlerinden birini yine Zeybek karşısında yaşadı. 2024 yılında başpehlivanlık finalinde Yusuf Can Zeybek'le karşılaşan Taş, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden mağlup ayrıldı. Geçen yıl da üçüncü turda yine Zeybek'e yenilen genç başpehlivan, rakibine karşı yaşadığı talihsiz seriyi sonlandırmak istiyor.

Bu sezon Kızıklı, Aybastı, Şahinbey ve Alaçam yağlı güreşlerinde başpehlivanlık kürsüsüne çıkarak formunu ortaya koyan Mustafa Taş, yine şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Güçlü fiziğini süratiyle birleştiren, atak güreş anlayışıyla rakiplerine üstünlük kuran Taş, çayırın en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kırkpınar'da şampiyonluk yolunun en güçlü aktörlerinden biri olan Mustafa Taş, bu yıl ya zirveye uzanan isimlerden biri olacak ya da şampiyonluk hayali kuran rakiplerinin önündeki en büyük engel olarak er meydanında belirleyici rol oynayacak.

"Minderden çayıra sert kaya" Feyzullah Aktürk

2021 yılında başaltı boyunda son dörde kalarak başpehlivanlığa yükselen Manisalı 27 yaşındaki Feyzullah Aktürk, 2022 ve 2023 sezonlarında minder güreşine odaklandı.

2024 sezonunda er meydanlarına dönen Aktürk, Ali Gürbüz'e elenmişti.

Geçen yıl finale kadar yükselen Feyzullah Aktürk, Orhan Okulu’yla zorlu güreş sonrası mağlup olarak 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden ikinci olarak ayrılmıştı.

Bu yıl ise Yundağı, Sekapark, Kestel, Vezirköprü, Çardak, Kula, Manavgat, Çağlak, Karadilli güreşlerinde başpehlivan olan Aktürk, Elmalı ve Şahinbey gibi önemli organizasyonlarda da şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performans, Aktürk’ün Kırkpınar'a iddialı geldiğini gösteriyor.

Uzun ve yorucu güreş tarzıyla rakiplerini zorlayan Feyzullah Aktürk, er meydanında pek çok favori ismin yolunu kesebilecek başpehlivanlar arasında değerlendiriliyor. Aktürk, bu formuyla Kırkpınar’da kürsü hesabı yapan güçlü isimlerden biri olarak öne çıkıyor

"Çayırın cüsselisi" Ertuğrul Dağdeviren

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden 37 yaşındaki Ertuğrul Dağdeviren, 2017 yılında başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlığa yükseldi ve 2018 yılından bu yana er meydanında en üst boyda mücadele ediyor.

Güçlü fiziğiyle rakiplerine zor anlar yaşatan Dağdeviren, 2023 yılında Ali Gürbüz karşısında puanlama bölümünde mağlup olarak ikinci turda Kırkpınar'a veda etti. 2024 yılında Enes Doğan'a ikinci turda yenilen tecrübeli pehlivan, geçen yıl da Feyzullah Aktürk engelini aşamayarak yine ikinci turda organizasyondan elendi.

Dağdeviren bu sezon memleketinde düzenlenen Balya Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık sevinci yaşadı.

Sadece cüssesiyle değil, mücadeleci karakteri ve pes etmeyen yapısıyla da öne çıkan başpehlivan, Kırkpınar'da adını üst sıralara yazdırmayı ve kariyerinin en önemli başarılarından birine ulaşmayı hedefliyor.

Sağlam adımlarla zirveye göz diken pehlivan: Enes Doğan

2023 yılının baş altı birincisi olarak ilk kez baş boyunda çayıra çıkan Antalyalı 26 yaşındaki Enes Doğan, sezon güreşlerindeki performansıyla göz doldurdu.

Enes Doğan, 2024'te ilk başpehlivanlık deneyiminde çeyrek finale kadar yükselmiş, bu turda Mustafa Taş'a elenmişti.

Enes, bu yıl Gökbel, Havran, Kepez, Elmalı, İvrindi, Çalı güreşlerinin başpehlivanı oldu.

Enes Doğan, son dönem sonuçlarıyla en çok konuşulacak başpehlivanlar arasında yer alacağı sinyalini veriyor.

Pek çok favori başpehlivanın hesaplarını bozabilecek olan Enes Doğan, yıldızlaşma yolunda sağlam ilerliyor.

"Dev Adam" İsmail Koç uzun kollarıyla rakiplerini zorlayacak

Konya Beyşehirli başpehlivan İsmail Koç, 2 metrelik boyu ve sert güreşiyle Kırkpınar’da kürsü hesapları yapan isimler arasında yer alıyor.

Koç, 2011 yılında küçük orta büyük boyda birinci, 2012’de büyük orta boyda ikinci oldu. 2013 yılında başaltında ikincilik elde ederek başpehlivanlığa yükselen Koç, 2014 yılından bu yana baş boyunda mücadele ediyor.

37 yaşındaki Koç, Kırkpınar’da birçok kez çeyrek finale kadar yükseldi. Geçen yıl da çeyrek finalde Feyzullah Aktürk’e yenilerek organizasyona veda etti.

Son yıllarda er meydanlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Koç, 2 metrelik boyuyla çayırın en uzun pehlivanları arasında gösteriliyor.

Bu sezon Seki Seydikemer ve Büyükmandıra güreşlerinde başpehlivan olan Koç, Kırkpınar’da uzun kollarını kullanarak ve sert güreşiyle rakiplerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Çayırın "hırslısı" Osman Kan

Antalya Serikli 25 yaşındaki Osman Kan, bu yıl üçüncü kez baş boyunda Kırkpınar sınavı verecek.

Genç yaşına rağmen er meydanlarında ortaya koyduğu hırslı ve mücadeleci güreşle dikkati çeken Osman Kan, Sarayiçi’nde sürpriz yapabilecek pehlivanların başında geliyor.

Başpehlivanlık hedefiyle çayıra çıkacak pek çok ismin karşısında zorlu bir engel olabilecek Kan, tempolu güreşi ve pes etmeyen yapısıyla Kırkpınar'da dikkatle takip edilecek isimler arasında yer alıyor.

Diğer iddialı pehlivanlar

2009 yılından bu yana baş boyunda güreşen "örümcek adam" lakaplı Serhat Gökmen, 2011 yılından bu yana baş boyunda mücadele veren Çorumlu Ünal Karaman, 2015 yılında başpehlivanlığa yükselen Nedim Gürel, 2016 yılında başta güreşmeye başlayan Mustafa Batu, 2018'den bu yana başta güreşen Furkan Durmuş Altın, 2022 yılında başpehlivanlığa yükselen Mustafa Doğan Özkaya, Sakaryalı Serkan Yıldırım, 2024 başpehlivanlık kategorisinde çayıra çıkan Erkan Taş da iddialı pehlivanlar arasında yer alıyor.