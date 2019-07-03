Euro
6.37
Dolar
5.64
BIST 100
99,270.14
Altın
1,418.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsane pehlivanların uyguladığı geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Gökhan Zobar   | 03.07.2019
Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

Edirne

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsane pehlivanların uyguladığı geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. 

Hazırlıklarını Edirne Kent Ormanı'nda sürdüren pehlivanlar, Meriç Nehri kenarında atlı antrenörleri eşliğinde kum koşusu yaptı. Güreşçiler, ardından orman içinde dev araç lastikleri ve kalın urganlarla çalışıp, balyozla taş kırdı.

Geleneksel yöntemlerle kuvvet toplayan pehlivanlar, çalışmalarını taktik antrenmanlarla tamamladı.

Doğudelen: "Eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz"

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğudelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların Kırkpınar'a efsanevi pehlivanlar gibi hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar öncesi çalışmalarını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Doğudelen, "Özellikle yağlı güreşte modern tekniklerin yanı sıra, eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz. Bu anlamda eski pehlivanlarımızı araştırıp, evlerine gittik. Doğdukları ülkelere gidip antrenman modellerini öğrendik. Bunların başında halat çekme, balyozla taş kırma, kum koşuları var. Bunları kendi antrenmanlarımıza ekledik." ifadelerini kullandı.

Geleneksel çalışma modellerinin karşılığını, aldıkları madalyalarla gördüklerini dile getiren Doğudelen, "Bugün Koca Yusuf'un evinde antrenman taşı duruyor. Biz gittik ve onu yerinde gördük. Bugün 3-4 başpehlivan o taşı kaldıramaz. Oradaki yaşlı insanlardan öğrendiğimiz antrenman metotlarını burada uyguluyoruz. Sporcularımız da adapte oldu. Onlar için de çok güzel oluyor. Atalarının antrenman modelleriyle çalışmak onlara ayrı bir motivasyon oluşturdu." diye konuştu.

Güreşçi Atakan Makas da geleneksel antrenman modellerinin faydasını gördüğünü belirterek, "Bir nevi 'acı kuvvet' oluyor. Geleneksel antrenmanlar gücümüzü ortaya çıkarmada daha etkili. Koca Yusuf'un, Kel Aliço'nun çalıştığı modelde antrenman yapmak, bize manevi olarak güç veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Benzer haberler

Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

Kırkpınar özüne dönüyor

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

'Kırkpınar zamanı Edirne'de yer bulmak imkansız'

'Kırkpınar zamanı Edirne'de yer bulmak imkansız'
Güreşte 4 madalya

Güreşte 4 madalya
Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton zeytinyağı ile yağlanacak

Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton zeytinyağı ile yağlanacak