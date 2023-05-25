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Spor

Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi Emrullah Atmaca, 2016 yılında kilo almak için başladığı vücut geliştirme sporundaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Fırat Çakır  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Atmaca, 15 yaşındayken aşırı zayıf olmasından dolayı, ailesinin de desteği ile 2016 yılında vücut geliştirme sporuna başladı. NKÜ Spor Kompleksi'nde tanıştığı antrenör Fatih Ceylan ile çalışmalara başlayan Atmaca, bir süre sonra bu alanda önemli gelişim gösterdi.

Atmaca, yoğun antrenmanlar ve yaptığı diyetin ardından 31 Mart'ta katıldığı Türkiye Milli Takım ve Avrupa Seçmeleri Yarışması'nda, Genç Erkekler Klasik Fizik sıkletinde 3'üncü oldu. Buradaki başarısı ile Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Atmaca, çok daha yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Atmaca, antrenörü ve yakın çevresinin desteği ile Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde gittiği, 16 Nisan'da Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Genç Erkekler Vücut Geliştirme sıkletinde şampiyon oldu.

Emrullah Atmaca, AA muhabirine, 2024 yılında yeniden Avrupa şampiyonu olmak istediğini söyledi. Çocukluğunda zayıf olduğu için üzüldüğünü anlatan Atmaca, "Ne kadar yemek yesem de kilo alamıyordum. Metabolizmam hızlıydı. Hep böyle kalacağımı düşündüm. Babam ve ailemin desteğiyle spor salonuna yazıldım. Daha sonra spor yapmaktan keyif almaya başladım. Lise ve üniversite hayatımda spora devam ettim. Burada antrenör Fatih Ceylan ile tanıştım. Biraz zaman geçtikten sonra yarışma kararı aldım." dedi.

"Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum"

Atmaca, hiç yarışma tecrübesi olmamasına rağmen katıldığı şampiyonalarda önemli başarılar kazandığını ifade etti.

Yarışmaların ardından psikolojik olarak da iyi duruma geldiğini vurgulayan Atmaca, şöyle konuştu:

"Yarışmalara yakın zamanlarda çok düşük kaloriler alıyoruz. Podyuma çıktığımız formumuzu korumaya çalışıyorum. Diyete ve antrenmanlara devam ederek ilerliyoruz. Çok pahalı bir spor olduğu için maddi olarak zorlandım. Bunun en pahalı boyutu beslenme oluyor. Önümüzdeki eylül ayında Türkiye'de milli takım seçmelerinde yarışıp, Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum."

NKÜ Spor Kompleksi antrenörü Fatih Ceylan da Emrullah'ın genetiğinin bu spora oldukça uygun olduğunu ifade etti.

Sporcusunun başarısından gurur duyduğunu vurgulayan Ceylan, Emrullah'ın 2024 yılında da önemli başarılara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

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