Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,632.00
BTC/USDT
26,544.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Kilisli milli bocceciler Muhammet Resul Keske ile Sami Özgöçer, 18-25 Eylül'de Cezayir'de düzenlenecek Gençler ve Ümitler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

İbrahim Özcan  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Antrenörleri Mehmet Akdağ tarafından okul seçmelerinde keşfedilen Keske ve Özgöçer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde müsabakalara hazırlanıyor.

Ankara'da düzenlenen Volo Geleneksel Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde rakip olan Kilisli milli sporculardan Keske şampiyon, Özgöçer ise ikinci oldu.

İki arkadaş, hem takım hem de bireysel olarak yarışacakları Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanabilmek için antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyor.

Akdağ: "Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Antrenör Mehmet Akdağ, AA muhabirine, iki sporcunun başarılarıyla hem ümitler hem de büyükler kategorilerinde seçmelere katıldığını ve milli olduklarını anlattı.

Şampiyonada başarılı elde etebilmek için antrenmanları aksatmadan sürdürdüklerini dile getiren Akdağ, "Çocukların eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Sporcularımızı yukarıya taşımak için farklı antrenman varyasyonları yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda elimizden gelen en iyi performansı göstermek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

7 Aralık Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Sami Özgöçer de 8 yıl önce bocce ile tanıştığını söyledi.

Boccede birçok derecesinin olduğunu dile getiren Özgöçer, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Muhammet Resul Keske ise Sami ile birlikte bocceye başladıklarını belirtti.

Arkadaşıyla katıldıkları turnuvalardan birçok dereceyle döndüklerini ifade eden Keske, "Milli takıma seçildik ve Cezayir'de Dünya Şampiyonası'na katılacağımız için mutluyum. Zaten hedefimiz buydu. Bu şampiyonaya katılmak için çok emek verdik ve Cezayir'de de derece yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin önderliğinde kurulan platform, Türk devletlerinin sağlık turizmine katkı sağlayacak
Türkiye'de son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı yaşandı
Türkiye ve dünya gündemi
Hatay'da 100 depremzede çift için toplu nikah töreni yapıldı
İzmir'de orman yangınına müdahale ederken düşen helikopteri arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Kilisli milli bocceciler, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Depremde hasar gören köy okulu imece usulü yenilendi

Kilis'in depremzede eserlerinde restorasyon çalışmaları başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet