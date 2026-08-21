Kerküklü sporseverlerin yeni tutkusu: Kürek sörfü

Farklı meslek gruplarından, özellikle gençlerin ilgi gösterdiği kürek sörfü için sporseverler Hasasu Gölü kıyısında bir araya geliyor. Irak'ta etkili olan sıcak hava nedeniyle sporseverler, kürek sörfü etkinliklerine akşam saatlerinde katılıyor.

Bu sporun Kerkük'te yaygınlaşmasına öncülük eden Zanyar Mübarek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce iki farklı SUP kulübünde antrenörlük yaptığını söyledi.

Mübarek, edindiği deneyimi Kerkük'e taşımak amacıyla iki arkadaşıyla bu girişimi başlattıklarını anlattı.

Kerkük'e farklı ve yeni bir spor dalı kazandırmak istediklerini belirten Mübarek, kentte ilk kez başlattıkları kürek sörfünü daha geniş kitlelerle tanıştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Her yaş grubundan kürek sörfüne ilgi var

Kürek sörfüne hemen her yaş grubundan ilgi olduğunu ifade eden Mübarek, özellikle 17 yaş ve üzerindeki gençlerin etkinliklere yoğun katılım gösterdiğini dile getirdi.

Mübarek, kürek sörfünün Basra, Musul ve Süleymaniye kentlerinde yapıldığını gördükten sonra bu sporu Kerkük'e de taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Kürek sörfüyle sosyal medya aracılığıyla tanıştığını anlatan Kerküklü Ömer Muvaffak da kentte bu tür yeni spor ve etkinliklerin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kerkük'te bu tür spor alanlarının yaygınlaşmasını ve devletin de bu faaliyetlere destek vermesini isteyen Muvaffak, şunları kaydetti:

"Yurt dışında göllerde ve durgun sularda bu sporun yapıldığını görüyorduk. Ülkemizde ve Kerkük'te de çok sayıda göl var, neden burada da yapılmasın? Elbette zaman zaman suya düşüyoruz ancak korkulacak bir durum yok. Can yeleklerimiz sayesinde yüzme bilmeyenler bile bu sporu yapabilir."

Kürek sörfünün daha önce Irak'ın çeşitli kentlerinde yapıldığını gördüğünü belirten Ravuşt Rakib de bu sporun Kerkük'te başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, benzer girişimlerin artmasını istedi.