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Spor

Kaza nedeniyle kariyeri sona eren milli bisikletçi yeni sporcular yetiştiriyor

Niğde'de milli sporcu olduktan 10 gün sonra antrenmanda geçirdiği trafik kazası nedeniyle bisiklet sporuna veda eden Önder Kodaz, antrenörlük yaparak yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor.

Hamza Tav   | 13.10.2020
Kaza nedeniyle kariyeri sona eren milli bisikletçi yeni sporcular yetiştiriyor Fotoğraf: Hamza Tav / AA

Niğde

Niğde'de milli sporcu olduktan 10 gün sonra antrenman yaparken geçirdiği trafik kazası nedeniyle bisiklet sporuna devam etmek zorunda kalan Önder Kodaz, antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştiriyor.

Bisiklet sporuna 15 yaşında başlayan Kodaz (35), 2002 yılında Nevşehir'de düzenlenen Uluslararası Kapadokya MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek milli takıma seçildi.

Kariyerindeki en önemli başarıyı kazandığı yarışmadan 10 gün sonra antrenman yaparken trafik kazası geçiren Kodaz, kariyerine veda etmek zorunda kaldı.

Bisiklete olan tutkusundan vazgeçmeyen Kodaz, antrenör belgesi alarak Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hem yeni sporcular yetiştiriyor hem de bisiklet tutkusunu sürdürüyor.

Niğde'nin de ilk milli bisikletçisi Kodaz, AA muhabirine, en büyük derecesini Kapadokya'daki uluslararası yarışmada üçüncülük elde ederek kazandığını söyledi.

"Spor hayatım bu kazadan sonra bitti"

Bu başarısından dolayı o dönem teklifler gelmeye başladığını belirten Kodaz, şunları kaydetti:

"Bu teklifleri değerlendirmek üzere antrenmanlarıma devam ederken Nevşehir'deki yarışmalardan 10 gün sonra çok ağır trafik kazası geçirdim. Hastanede 3 ay komada kaldım. Hastane sonrasında sağlıma kavuşmak için uzun tedavi dönemine girdim. Spor hayatım trafik kazasından sonra bitti. Daha sonra bisiklet tutkumu sporcular yetiştirerek gidermek üzere antrenörlük belgesi aldım. 2009 yılından itibaren antrenör olarak görev yaptığım Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, çocukların geleceklerine faydalı olmaya çalışıyorum."

Kodaz, hayatında ilk ve tek olarak 2002 yılında Nevşehir'de gerçekleştirilen uluslararası dağ bisikleti müsabakasına katıldığını ve imkansızlıklar nedeniyle normal bisikletle mücadele ettiğini anlattı.

Bisiklet sporunun zor ancak keyifli olduğunu dile getiren Kodaz, vücuttaki tüm kasları çalıştırdığı için herkesi bu sporu yapmaya davet etti.

Kodaz, velilerin bisiklet sporunun çocukların derslerine engel olduğunu düşündüklerini, bunun yanlış bir kanı olduğunu, araştırmaların spor yapan öğrencilerin derslerinde de başarılı olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

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