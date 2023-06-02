Kayserispor'un 3 puan silme cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Yukatel Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı.
İstanbul
Federasyondan yapılan açıklamada, Kayserispor tarafından Kulüp Lisans Kurulunun 23 Aralık 2022 tarihli kararına yaptığı itirazın ve kararın ertelenmesine dönük talebin reddedildiği aktarıldı.
Bu kararla Kayserispor'un 3 puanı silindi ve sarı-kırmızılılar ligde 46 puanla 9. sıraya geriledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.