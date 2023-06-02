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Spor

Kayserispor'un 3 puan silme cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Yukatel Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı.

Murat Kaya  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Kayserispor'un 3 puan silme cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, Kayserispor tarafından Kulüp Lisans Kurulunun 23 Aralık 2022 tarihli kararına yaptığı itirazın ve kararın ertelenmesine dönük talebin reddedildiği aktarıldı.

Bu kararla Kayserispor'un 3 puanı silindi ve sarı-kırmızılılar ligde 46 puanla 9. sıraya geriledi.

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