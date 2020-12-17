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Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Sercan Küçükşahin   | 17.12.2020
Kayserispor Teknik Direktörü Aybaba: Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aybaba, Antalyaspor'un bireysel yetenekleri üst düzeyde oyunculara sahip olduğunu belirtti. 

Rakiplerinin takım olarak kanatları iyi kullandığını vurgulayan Aybaba, "Bizim gelişen bir oyunumuz, sahaya yansıttığımız çok iyi şeyler var. Tabii ki eksiklerimiz de var. Bu eksiklerimiz üzerine yoğunlaşıyoruz. Özellikle hücumdaki eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Takımımdan ve oynanan oyundan memnunum. Son haftalarda bizi izleyenlerin de memnun olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bu iyi oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Aybaba, transfer çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Hasan Hüseyin Acar iki gün önce yanıma gelip kişisel sorunları olduğunu ve takıma performans anlamında katkı veremediğini söyledi. Biz bunu normal karşıladık. Ben de konuyu başkana ilettim. Başkan Berna Gözbaşı da Hasan Hüseyin'le konuşup karşılıklı olarak anlaştı. Ben istediğimiz performansı alamadığımız yerlere futbolcu almaktan yanayım. Böyle bir planımız var. Arkadaşlarımız izliyorlar. Takıma katkı sağlayacak birkaç oyuncu düşünüyoruz."

Geçen hafta ilk kez Süper Lig'de forma giyen genç kaleci Doğan Alemdar'ın iyi bir maç çıkardığını dile getiren Aybaba, "Henüz bir maça çıktı. O yüzden fazla abartmamak gerekir. Yaşı küçük de olsa bu formayı aldı. Bunu geliştirmesi ve ileriye götürmesi lazım. Bunun için de dolu dolu bir sezon geçirmesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Oyuncu Pedro Henrique ise "Antalyaspor maçı zor olacak. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Son haftalarda çok iyi maçlar oynuyoruz. Çok iyi şeyler yapıyoruz fakat tek eksiğimiz 3 puan." ifadelerini kullandı.

Antrenman 

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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