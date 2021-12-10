Dolar
13.90
Euro
15.68
Altın
1,770.79
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,025.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı

Ardahan'da yaz ve sonbahar döneminde asfalt yollarda çalışma gerçekleştiren kayaklı koşucular, kar yağışıyla Yalnızçam Kayak Merkezi'nde antrenman yapmaya başladı.

Günay Nuh   | 10.12.2021
Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı Fotoğraf: Günay Nuh - Anadolu Ajansı

Ardahan

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu Ardahan'daki kayaklı koşucular, bu sezon düzenlenecek ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce ilde trafiğe kapalı asfalt yollarda antrenman yapan sporcular, şimdilerde kar yağışının ardından pistleri hazır hale getirilen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Sporcular, çam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinde antrenörleri eşliğinde haftanın belirli günleri çalışma yaparak güç depoluyor.

Vali Öner: Yarışlara daha iyi imkanlarda hazırlanmalarını sağladık

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, spor ve sporcuya destek olduklarını, gençleri spora özendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nin sporcular tarafından tercih edilmesinin kendileri için son derece önemli olduğunu aktaran Öner, "Sporculara Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki faaliyetlerini başarılı ve verimli yapmaları için bir yer tahsis ettik. Böylece sezon içinde yapacakları etkinliklere daha iyi imkanlarda hazırlanmalarını sağlamış olduk." diye konuştu. 

Antrenör Bayraktar: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Bayraktar, kar yağışının hemen ardından Yalnızçam'a geçtiklerini anlattı.

İlk gün sporcularıyla çalışma yaptıklarını ve bundan yüksek verim aldıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yoğun bir yaz çalışmasından sonra ilk kar antrenmanımızı Yalnızçam'da yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sporcularımız için hayırlısı olur. Kışa hazırlık için çok iyi çalıştık. Sezon içinde yapılacak etap yarışları ile Türkiye Şampiyonası ve uluslararası yarışmalara burada hazırlanıp ülkemizi ve memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

Milli sporcu Dilan Demir de ilk gün olmasına rağmen pistteki antrenmanda çok yüksek verim aldıklarını dile getirerek, "Bizler önümüzdeki günlerde de bunu daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Amacım önümüzdeki yarışmalarda ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor
Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı onaylandı
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

Benzer haberler

Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı

Kayaklı koşucular kar yağışının ardından asfalttan piste çıktı

Anadolu ile Kafkasları buluşturan Yalnızçam'da kayak keyfi için geri sayım başladı

Ardahan Valisi Öner, 'Esed rejiminin sivillere saldırısı' fotoğrafını seçti

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve şadırvanlar buz tuttu

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve şadırvanlar buz tuttu
Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçına çevrildi