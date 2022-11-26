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Spor

Kayakla atlamada Fatih Arda, sezonun ilk dünya kupası puanını aldı

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, sezonun ilk dünya kupası puanını aldı.

Musa Samur   | 26.11.2022
Kayakla atlamada Fatih Arda, sezonun ilk dünya kupası puanını aldı

Ankara

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Rukka şehrindeki düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda, eleme turundaki 135 metrelik atlayışla finale kaldı.

Final turunda 8. sırada yarışan ve 114.5 metreye atlayan milli sporcu, elde ettiği 227 toplam puanla dünya kupasında sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı.

Milli sporcu Muhammet İrfan Çintimar ise elemelerde 91.5 metre atlayarak yarışmayı tamamladı.


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