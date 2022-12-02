Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Nejc Frank, yeni sezondan umutlu
Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Nejc Frank, 2019 yılında başladığı görevinde Türk kayağı için önemli adımlar attıklarını ve gelecekten de ümitli olduğunu belirtti.
Ankara
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Ali Oto'nun 2019'da başantrenörlüğe getirdiği Frank, görev süresinde kazanılan başarıları değerlendirdi.
Uzun yıllar kayakta önemli başarılara imza atan Slovenya Milli Takımı'nda görev yaptığını vurgulayan Frank, şunları kaydetti:
"Görev aldığım dönemde Sloven yarışmacılar kayakla atlamada kazanılabilecek her şeyi kazandılar. 2019 baharında Türkiye Kayakla Atlama Milli Takımı'nın başantrenörü oldum. İyi ve kaliteli bir antrenmanla yavaş yavaş sporcularımızla yola çıktık. Milli takımın dört üyesi de ilk sezonda FIS Kupası puanları kazandı. Ardından üç yarışmacının da puan kazandığı COC Kupası ile yolumuza devam ettik. Fatih Arda İpçioğlu, COC Kupası'nda tarihi bir altıncılık kazandı. 2021-2022 sezonunda yeni kilometre taşları belirledik. Sporcumuz Arda, Yaz Grand Prix'sinde Dünya Kupası'nın (4 tepe turnuvası) ilk puanlarını alarak tarihi bir başarı kazandı. Arda, İrfan ve Ali Bedir, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda kayaklı uçan tepe ve Vikersund'da yarıştı. Arda, Planica'daki uçuşları sırasında Türkiye rekorunu kırdı."
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na Fatih Arda İpçioğlu'nun katılma hakkı elde ettiğini hatırlatan Sloven başantenör, "Bu sezona da iyimser başladık. FIS Dünya Kupası'nda Ruka'da Fatih Arda ile ilk puanları aldık. Rakipleri büyük bir ilerleme gösterdi ve daha gidilecek çok yarış var. Benim dileğim, sporcularımızın düzenli olarak Dünya Kupası'nda en yüksek seviyede puanlar kazanması. Sezona sağlam başladık. Bu yüzden yeni zorluklar ve rekabetlerle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.